Corona: DEME zet hotelschip in voor scheepsbemanning

Om terug een veilige wissel van bemanning aan boord van bagger‐ en offshoreschepen te waarborgen tijdens de coronapandemie zet DEME vanaf dit weekend een hotelschip in voor pre‐quarantaine.

Het schip ligt aangemeerd in Oostende. Eerder al nam de groep de beslissing om geen bemanningen aan boord meer af te lossen tot 17 april. Onder meer om de veiligheid van zijn medewerkers te waarborgen en het risico op besmetting te beperken. Na 17 april zal DEME opnieuw overgaan tot het wisselen van bemanningen op bagger‐ en offshoreschepen.

Twee weken in pre-quarantaine

Bemanningen die weer aan de slag gaan zullen gedurende twee weken in pre‐quarantaine gaan aan boord van het hotelschip. Dit gebeurt in kleine groepen en met een strikt draaiboek, dat het mogelijk maakt de bemanningen van verschillende DEME‐schepen gescheiden te houden tot ze weer aan boord gaan van hun bagger‐ of offshoreschip. Zo wordt het sociaal contact en de activiteiten aan boord van het hotelschip beperkt tot kleine groepen.

Het maakt het ook mogelijk de bemanningen die momenteel reeks wekenlang aan boord aan het werk zijn terug te laten keren naar hun families.