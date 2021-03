Corona duwt Vlaamse logies in rode cijfers

Vooral de hotels kregen het zwaar te verduren door het wegblijven van bezoekers uit binnen- en buitenland. Eén en ander blijkt uit een bevraging van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de provinciale toeristische partners en de Vlaamse kunststeden.

Ze bevroegen 2500 logies in het Vlaamse Gewest naar de invloed van corona op hun werking en hoe ze kijken naar de toekomst. Op het moment van bevraging waren ongeveer zes op de tien logies open, 35 procent was tijdelijk gesloten en slechts een klein aandeel gaf aan definitief gesloten te zijn.

In het rood, maar steunmaatregelen brachten soelaas

Bijna twee derde van de Vlaamse logies geeft aan 2020 afgesloten te hebben met rode cijfers. Een kleine 30 procent heeft break even gedraaid en slechts een heel kleine minderheid heeft winst gemaakt. De hotels zijn er doorgaans slechter aan toe dan de andere logiesvormen.

Twee derde van de bevraagde logies zegt gebruik te hebben gemaakt van de Vlaamse steunmaatregelen. De rest deed dat niet omdat ze hun activiteit in bijberoep uitoefenden of omdat hun logies geen ondernemingsnummer heeft, een voorwaarde om van de ondersteuning te kunnen genieten. De helft van de logies die steun kregen geeft aan dat die steun het verschil heeft gemaakt tussen open blijven of de deuren sluiten. Bijna alle hotels maakten gebruik van de steunmaatregelen (95 procent). Bij de kleine vakantiewoningen (10 personen of minder) vroeg slechts de helft van de uitbaters steun aan. De meest gebruikte premie was de corona hinderpremie van de Vlaamse Overheid.

Investeringen ondanks corona

De gezondheidscrisis heeft duidelijk ook een invloed gehad op de investeringen van de Vlaamse logies. 42 procent zag zich gedwongen om te investeren om te kunnen voldoen aan de corona-maatregelen. 13 procent heeft zijn investeringen gewoon uitgevoerd zoals gepland. 7 procent heeft zijn investeringen versneld uitgevoerd en 11 procent heeft zelfs extra investeringen gedaan omdat de omstandigheden (zoals het wegblijven van bezoekers) dat makkelijker maakten. Een kwart had geen investeringen gepland voor 2020. 30 procent geeft aan investeringen te hebben uitgesteld door de algemene onzekerheid, 24 procent door hun moeilijke financiële situatie.

Hotels hebben vaker moeten investeren om te voldoen aan de corona-maatregelen (64 procent) en hebben ook vaker geplande investeringen uitgesteld. Kleinschalige logiesvormen konden zich makkelijker aanpassen zonder noemenswaardige investeringen.

Dat de Vlaamse logies bijzonder veerkrachtig en flexibel zijn blijkt uit het feit dat ze zelfs in moeilijke coronatijden vaak ook inspeelden op nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft een vijfde van de ondervraagde logiesuitbaters nieuwe doelgroepen aangetrokken in 2020 en wil hiermee verder gaan in de toekomst. Nog eens een vijfde plant om in 2021 nieuwe doelgroepen te bewerken. 31 procent ontwikkelde of plant nog nevenactiviteiten buiten de vrijetijdssector.

"Nu is het zaak om opnieuw vooruit te kijken”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Vanaf deze week kunnen logiesuitbaters een steunaanvraag indienen tot 200.000 euro. Op deze manier kunnen ze zich klaarstomen om opnieuw toeristen te verwelkomen op een veilige manier eens het virus dat opnieuw toelaat. Dat bedrag moeten ze pas deels terugbetalen binnen 5 jaar wanneer corona hopelijk nog slechts een vage herinnering is en hun financiële reserves opnieuw op peil zijn.”