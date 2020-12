Gisteren ging de traditionele natuurloop in Zonnebeke van start. Lopers kunnen in groepjes van maximaal vier personen drie verschillende parcours afleggen.

Voor sportievelingen die van een uitdaging houden, is Zonnebeke the place to be. Van 19 december tot 27 december staan er drie verschillende loopparcours uitgepijld van 11, 18 en 28 kilometer. Belangrijk detail: ongeveer 90% van het parcours is onverhard. Lopers kunnen hun tocht vrij starten tussen 8 uur 's morgens en 16u30 's avonds. In groepjes van maximaal vier personen kunnen de deelnemers het parcours afleggen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de wedstrijd coronaproof kan verlopen.