Corona: enkel Tielt kleurt nog donkerrood, maar ook daar beterschap

Het aantal bevestigde coronabesmettingen neemt verder af en is onder de kaap van de 500 per dag uitgekomen.

Er werden in de week van 14 tot en met 20 juni gemiddeld nog 33 coronapatiënten per dag in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 32 procent minder dan een week eerder. Momenteel liggen nog 459 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (-35 procent), van wie er 204 intensieve zorg nodig hebben (-26 procent).

Tussen 11 en 17 juni werden gemiddeld 6,1 COVID-overlijdens per dag geteld, zo blijkt nog uit de gegevens van Sciensano. Op weekbasis is dat een daling met 28 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 1,1 miljoen coronabesmettingen geteld. Intussen hebben ook al 6,3 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 68 procent van alle volwassenen.

