Corona: Federale fase gaat in. Lees hier de maatregelen

Premier Wilmes heeft donderdagavond aangekondigd dat de federale fase ingaat in de bestrijding van het coronavirus. "Wie niet moet met elkaar in contact komen, mag dat ook niet meer doen." Dit alles om het virus te vertragen.

Dit zijn in een notendop de maatregelen:

Alle recreatieve activiteiten - cultureel, sportief of andere - zijn vanaf nu geannuleerd . Hoe klein of groot ze ook zijn.

. De maatregelen voor telewerken moeten verscherpt worden.

worden. Winkels met levensmiddelen maar ook apotheken en winkels in dierenvoeding moeten open blijven . Andere winkels, die 'geen essentiële goederen verkopen' moeten sluiten in het weekend.

. Kinderen mogen niet opgevangen worden door hun grootouders. Families van gezondheidswerkers, die geen andere opvang kunnen vinden, moeten hun kinderen toch tenminste in scholen kunnen opvangen. Dat geldt ook voor kinderen die enkel door grootouders kunnen opgevangen worden. Wat niet betekent dat de lessen moeten doorgaan. Bejaarden blijven beter thuis. Als ze willen boodschappen doen, doen ze dat beter op momenten dat er weinig drukte is.

Deze maatregelen gaan in vanaf middernacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, en zullen duren tot en met vrijdag 3 april. Premier Wilmes ontkent dat ons land in een lock down zit.