Corona: Gemiddeld meer dan 20.000 nieuwe coronabesmettingen per dag

Tussen 1 en 7 januari hebben elke dag gemiddeld 20.264 mensen in ons land een positieve coronatest afgelegd. Dat is een stijging met 85 procent in vergelijking tot de week ervoor, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op 4 januari waren er 28.045 besmettingen, een nieuw absoluut record sinds het begin van de pandemie.

De positiviteitsratio blijft ook stijgen: 26,2 procent (+9 procent) van de afgenomen tests is nu positief. Er werden bijna 78.800 tests afgenomen, een stijging met 20 procent.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Tussen 4 en 10 januari werden elke dag gemiddeld 182 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 17 procent. Er liggen nu 1.962 mensen in het ziekenhuis (+5 procent), van wie 437 (-16 procent) in de intensieve zorg.

et aantal overlijdens blijft wel nog dalen. Tussen 1 en 7 januari stierven elke dag gemiddeld 18,3 mensen aan de gevolgen van het virus, een daling met 24 procent in vergelijking met een week eerder. Het totale aantal overlijdens ligt nu op 28.518. Het reproductiegetal bedraagt nu 1,08. Wanneer dat hoger ligt dat 1, wil dat zeggen dat de pandemie nog aan kracht wint.

Situatie in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er nu 95,2 procent meer besmettingen per dag dan zeven dagen geleden. Dat is bijna dubbel zoveel als de week ervoor en nu ook bijna evenveel als in het hele land. De afgelopen zeven dagen geraakten in totaal 8027 West-Vlamingen besmet.

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in de grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners) het grootst in Ruiselede, Wielsbeke, Gistel, Veurne en Zonnebeke.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, staan Brugge en Kortrijk nog in de top tien.