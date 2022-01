Corona: gemiddeld meer dan 30.000 nieuwe coronabesmettingen op weekbasis

Tussen 11 en 17 januari werden dagelijks gemiddeld 31.780 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met een derde (34 procent) ten opzichte van de vorige zevendaagse periode. De sterke stijging is toe te schrijven aan 17 januari wanneer een recordaantal van 61.925 besmettingen werd geregistreerd. Het weekgemiddelde zal ook zaterdag waarschijnlijk nog fors doorstijgen, want ook op 18 januari werden er voorlopig al 59.164 besmettingen genoteerd.

Afgelopen week waren er ook dagelijks gemiddeld 255 ziekenhuisopnames (+39 procent). Daarmee blijft de druk op de ziekenhuizen toenemen. Daar liggen nu in totaal 2.736 coronapatënten (+34 procent), waarvan 367 intensieve zorg nodig hebben (-10 procent).

Tussen 11 en 17 januari werden gemiddeld 21,6 overlijdens geregistreerd. Ook dat is een stijging met 13 procent. Ook de positiviteitsratio en het reproductiegetal zitten verder in de lift. Die liggen nu respectievelijk op 36,7 procent en 1,27. Tot slot kregen 6,1 miljoen Belgen ondertussen een boostervaccin. Dat komt overeen met 66 procent van de volwassen bevolking.

West-Vlaamse situatie

Op 20 januari hebben 8.900 West-Vlamingen positief getest op het virus. Dat cijfer blijft stijgen. Ook de ziekenhuisopnames zitten in stijgende lijn. Gisteren lagen 275 mensen in het ziekenhuis, een stijging van 83 procent tegenover vorige week (150).

Tot gisteren liet de omikronvariant zich niet merken op intensieve zorgen. In België is er nog altijd een daling van het aantal patiënten op intensieve zorgen, in West-Vlaanderen is er nu voor het eerst in een week weer een lichte stijging. 38 coronapatiënten kregen gisteren intensieve zorgen in een van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Een lichte stijging van 8,6 procent in vergelijking met een week eerder (35).

Per dag zijn er in West-Vlaanderen 77,3 procent meer nieuwe besmettingen per dag dan zeven dagen geleden.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, zitten Brugge, Kortrijk en Roeselare in de top tien van slechtst scorende steden en gemeenten. Enkel in West-Vlaanderen zijn er het meeste nieuwe besmettingen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Bij het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt dat cijfer het hoogste in deze West-Vlaamse steden en gemeenten: Dentergem, Kortemark, Deerlijk, Harelbeke en Wielsbeke.