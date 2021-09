Corona: Horeca kan niet langer profiteren van btw-verlaging

De btw-verlaging naar 6 procent was een steunmaatregel die de federale regering maanden geleden invoerde door de coronacrisis om de getroffen horeca-ondernemingen te steunen. De termijn wordt niet verlengd, hoewel de horeca daarop had gehoopt. Vanaf 1 oktober zullen de btw-tarieven dus weer stijgen naar de gebruikelijke 12 en 21 procent. (Lees verder onder de foto)

Horecazaken in Blankenberge zien dat alvast niet zitten. Ook al omdat ze verplicht zullen worden te investeren in ventilatiesystemen. Chantal Degraeve van café Plaza doet daar haar beklag over.