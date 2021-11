Corona: Horeca Knokke-Heist verwacht meer Nederlanders

Het ziet er naar uit dat onze Noorderburen vanaf zaterdagavond een korte lockdown ingaan, waarbij cafés en restaurants 's avonds om 19 uur al moeten sluiten. Dat kan in Knokke-Heist voor 10 to 20 procent meer klanten zorgen.

Christophe Deklerck, Horeca Knokke-Heist: "Toch wel ja. Zeker weten. We kregen bij vorige lockdowns al meer Nederlanders op bezoek. Hoe dan ook zijn Nederlanders ons beste buitenlandse publiek. Dus ik denk wel dat zij nog meer naar de kust zullen komen."

Voor Nederlanders hier geldt ook: coronapas checken. Boeken op voorhand hoeft niet. Dit verlengde weekend zal het nog gezellig druk zijn aan de kust. Nadien zijn extra Nederlandse klanten zeker welkom. "Het winterseizoen komt er aan, dus wij kunnen dat zeker opvangen. Laten we zeggen dat we misschien 10 tot 20 procent meer zullen hebben. Maar na de elfde november wordt het al wat kalmer, dus het zal zeker te doen zijn. Het is ook andersom geweest he, met de corona, in het begin. Nederland is eerst open gegaan en dan pas wij. Het is eens zo en het is eens anders."