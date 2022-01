Corona: hospitalisaties stijgen nu ook weer bij ons

Er liggen momenteel 150 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. 35 daarvan liggen op intensieve zorgen, achttien worden beademd. In vergelijking met een week geleden is het aantal hospitalisaties bij ons met zes procent gestegen.

We volgen nu weer de nationale trend. De voorbije dagen was er in onze provincie nog een daling.

Nationale cijfers

Er liggen momenteel 2.040 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met een week geleden is dat een stijging met acht procent. 406 van hen liggen op de afdelingen intensieve zorg, een daling met 14 procent.

Tussen 4 en 10 januari zijn er dagelijks gemiddeld 23.642 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het gaat om een stijging van 71 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Gisteren was er nog sprake van een stijging van 88 procent van de besmettingscijfers en woensdag ging het om een stijging van 96 procent.

In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld 19 overlijdens te bertreuren. Dat is een daling met 18 procent. Tussen 7 en 13 januari werden per dag gemiddeld 183 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 7 procent.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen van de afgelopen veertien dagen zitten enkel Brugge en Kortrijk in de top tien. Het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie alleen is vooral het hoogst in grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Bij de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) gaat het er in Wielsbeke, Veurne, Damme, Zwevegem en Zuienkerke het slechtst aan toe.