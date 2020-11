Corona houdt plannen Oostende niet tegen

Het coronavirus hakt er overal in, zo ook in de Oostendse budgetten. Dat houdt het stadsbestuur echter niet tegen. "We schrappen in eigen uitgaven, maar blijven investeren in de stad", zegt burgemeester Bart Tommelein.

De voorbije weken werd hard gewerkt aan een budgetwijziging. De eigen kosten werden onder de loep genomen en enkele uitgaven werden verschoven. Er werd geld vrijgemaakt voor de heraanleg van de Alfons Pieterslaan, de aankoop van camera’s voor snelheidscontroles en extra sociale tewerkstellingsprojecten. De politie krijgt extra personeel. Het stadsbestuur maakt ook duidelijk hoe het meer kosten maakte en waarom er minder inkomsten waren.

Enerzijds waren er extra uitgaven zoals de aankoop van beschermingsmateriaal, crowd control in de winkelstraten, het aanmeldingssysteem voor het strand, een zomerteam van honderd mensen. Anderzijds waren er minder inkomsten door de vermindering van de terrasbelasting, de city taks, de belasting op uithangborden, de belasting op marktkramen.

Geen extra belastingen

In juni werd ook een herstelplan uitgewerkt om de Oostendenaars en de Oostendse ondernemers zuurstof te geven, met onder meer de Oostendebon die half december bij iedereen in de bus valt. "Het mag duidelijk zijn dat we de belastingen voor de inwoners zeker niet zullen verhogen", aldus burgemeester Tommelein.

Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar van de planningsperiode minstens positief, zoals het hoort. Het evolueert van 92.401 euro in 2020 naar 636.389 euro in 2022. Tegen 2025 bedraagt dit resultaat 3,1 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is vanaf 2022 positief en sluit in 2025 af op 5,1 miljoen euro.

Hier vind je meer details.