Corona: incidentie stijgt

De incidentie van het coronavirus, die het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije veertien dagen weergeeft, is in België weer boven de 100 gestegen.

Dat blijkt donderdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 5 tot 11 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 1.066 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 84 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Er werden in die periode zowat 61.000 tests uitgevoerd (-6 procent), de positiviteitsratio steeg licht tot 1,9 procent. De veertiendaagse incidentie ligt nu op 100,2 gevallen per 100.000 inwoners. Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - bedraagt momenteel 1. Als die waarde boven 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht toe. De ziekenhuisopnames dalen weer licht tot ruim 17 per dag in de week van 8 tot 14 juli (-4 procent). Momenteel liggen 241 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 82 op de afdelingen intensieve zorg. Het aantal nieuwe overlijdens wegens COVID-19 blijft intussen fors verder zakken. In de week van 5 tot 11 juli waren er dagelijks gemiddeld minder dan 2 sterfgevallen, een krimp van 41 procent.