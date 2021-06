Corona: kaart van West-Vlaanderen kleurt groener en groener

In West-Vlaanderen kleurt de kaart van de 64 West-Vlaamse gemeenten steeds groener. Dat betekent dat er de voorbije 14 dagen weinig nieuwe besmettingen waren, omgerekend minder dan 100 per 100.000 inwoners.

In Spiere-Helkijn, Mesen, Lo-Reninge en Alveringem waren er de voorbije twee weken geen nieuwe besmettingen. Maar ook Oudenburg en Zedelgem komen best aardig in de buurt.

Algemene cijfers

Ook het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is nog altijd stevig aan het afnemen. Van de ziekenhuisbedden op de afdeling intensieve zorg is maar zowat 6% in onze provincie bezet.

Er werden in de week van 11 tot en met 17 juni gemiddeld nog 37,4 coronapatiënten per dag in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 38 procent minder dan een week eerder. Ook het aantal bevestigde besmettingen neemt verder af. Tussen 8 en 14 juni werden gemiddeld 671 coronagevallen per dag vastgesteld, wat 43 procent minder is dan een week eerder.

In diezelfde periode werden gemiddeld 7,1 COVID-overlijdens per dag geteld, zo blijkt nog uit de gegevens van Sciensano. Op weekbasis is dat een daling met 34 procent. Intussen hebben ook al 5,897 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 51,2 procent van de volledige Belgische bevolking, of 63,9 procent van alle volwassenen.