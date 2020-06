Niet alleen fysiek maar ook mentaal hebben veel mensen, zowel jongeren als volwassenen, het heel moeilijk in deze coronacrisis. Logo Leieland lanceert daarom de nieuwe website kzitermee.be, waar je op alle vragen betreffende je geestelijke gezondheid terecht kan.

Op de nieuwe website kunnen zowel jongeren als volwassenen terecht. Door de coronacrisis is het geestelijk bevinden een hot topic geworden.Kzitermee wil zowel preventief, als hulpverlenend een antwoord bieden. Je kunt er met alle vragen terecht, gaande van 'hoe kan ik andere jongeren ontmoeten', over vragen rond alcohol en drugs, tot mogelijkheden om anderen te helpen. Justine De Jonckheere is de meter van het project.