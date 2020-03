Corona: lokale radio’s bedienen senioren in woonzorgcentra

Nu woonzorgcentra bezoekers de komende weken niet meer toelaten, zijn het lange dagen voor senioren. Enkele lokale radio’s in onze regio maken de komende weken daarom enkele programma’s speciaal voor hen.

FM Gold, dat uitzendt voor de streek van Izegem en Meulebeke, draait de komende weken op verzoek op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9 en 10. “Velen hebben niet de kennis en de mogelijkheid om te skypen of whatsappen met familie, maar groetjes of verzoekjes noteren lukt voor de meesten nog wel. Zo is er toch nog een beetje meer binding met de buitenwereld,” klinkt het.

Eenzaamheid doorbreken

Ook Radio Gaveromroep, voor de streek van Deerlijk en Kortrijk, heeft de komende weken extra aandacht voor senioren die nu minder bezoek krijgen. De zender gaat samenwerken met Seniorencafé, dat nu al programma’s maakt die normaal op een intern kanaal in heel wat woonzorgcentra te horen is. “Seniorencafé maakt nu bij ons elke weekdag in de namiddag van drie tot vier uur een live uur, met muziek en hartverwarmende boodschappen op Gaveromroep. Beide werkingen willen op die manier de eenzaamheid doorbreken bij deze doelgroep.”