Corona: Markten mogen nog doorgaan, maar trekken veel minder volk

Markten mogen gewoon blijven doorgaan, maar in het weekend zijn de kramen beperkt tot voedingswaren. Dat zorgt voor heel wat minder volk.

Ook in Waregem was er deze morgen minder volk dan anders. Groenten en fruit doen wel goede zaken: omdat veel mensen schrik hebben dat de markten de volgende dagen en weken alsnog geschrapt zullen worden, gingen ze deze morgen nog hun inkopen doen.

Er was in Waregem wel wat onduidelijkheid over een bloemenhandelaar. Hij was er gewoon aan het werk, maar is toch verzocht zijn stand af te breken omdat hij geen voedingswaren verkocht.