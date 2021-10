Corona: Meer besmettingen en overlijdens, reproductiegetal op 1

Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van COVID-19 is in de voorbije periode toegenomen.

In de week tot en met 10 oktober waren er gemiddeld 9,0 sterfgevallen per dag, of 5 procent meer dan de week ervoor. Het aantal besmettingen steeg met 12 procent, tot dagelijks gemiddeld 2.114. Van de uitgevoerde testen was 5,1 procent positief. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal ziekenhuisopnames is daarentegen gedaald: in de periode van 7 tot en met 13 oktober is er sprake van dagelijks gemiddeld 57,3 opnames, een daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Sinds de start van de pandemie is er volgens de teller op het COVID-dashboard van Sciensano sprake van 25.726 overlijdens en werden 80.406 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Momenteel liggen 779 mensen in het ziekenhuis, van wie 201 op de afdeling intensieve zorg.

Het reproductiegetal ligt precies op 1,00. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

