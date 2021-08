Corona: meer dan 600 patiënten in Belgische ziekenhuizen

In het totaal liggen er nu 609 patiënten in het ziekenhuis (+28 procent), waarvan 180 intensieve zorgen nodig hebben (+36 procent). Dat blijkt vrijdagochtend uit het dashboard van Sciensano.

Tussen 13 en 19 augustus werden elke dag gemiddeld 60,7 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 19 procent in vergelijking met de week voordien. Daarnaast testten in de week van 10 tot 16 augustus dagelijks 1.931 mensen positief op het coronavirus, een stijging met 8 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode.

Het aantal coronadoden blijft wel dalen. Tussen 10 en 16 augustus stierven dagelijks gemiddeld 3,1 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een daling met 15 procent. In het totaal overleden in ons land nu 25.312 mensen aan corona. Exact 8.322.087 mensen of 72,2 procent van de bevolking kreeg al minstens een coronaprik, 7.757.994 of 67,3 procent van de volledige bevolking is volledig ingeënt.

