Corona: meer sterfgevallen, besmettingen & ziekenhuisopnames

Tussen 19 en 25 maart werden gemiddeld 4.705 nieuwe gevallen van COVID-19 per dag geregistreerd, een toename van 22 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt maandag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Sinds het begin van de pandemie werden in ons land 870.757 gevallen opgetekend.

In dezelfde periode stierven gemiddeld 28,3 mensen per dag aan het virus (+17,9 procent). Er werden gemiddeld bijna 66.100 tests per dag afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt 7,7 procent.

Tussen 22 en 28 maart waren er dagelijks gemiddeld 241,1 ziekenhuisopnames, een stijging van 22 procent tegenover de vorige referentieperiode. Er liggen nu 2.691 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 711 op intensive care. Het reproductiegetal bedraagt 1,12.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.