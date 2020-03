Corona: Mensen hamsteren, al is dat niet nodig

In heel wat West-Vlaamse supermarkten was het donderdagavond vele tientallen minuten aanschuiven aan de kassa's. Hoewel dat helemaal niet nodig is, zijn mensen vrij massaal aan het hamsteren geslagen.

Zelf gingen we kijken in de Colruyt van Izegem. De ene overvolle winkelkar na de andere werd er buiten gereden. Water, frisdrank, pasta, rijst, koffie,... Heel wat waren die een lange houdbaarheidsdatum hebben, werden er vrij massaal aangekocht. Met als gevolg een ellenlange wachtrij aan de kassa en sommige rekken die leeg begonnen te raken. De supermarkten leken wel drukker dan in de kerstperiode. (Lees verder onder de foto)

"Beetje paniek"

Wanneer we aan de mensen vragen waarom ze op een donderdagavond zo massaal kwamen inkopen doen, blijkt toch dat de berichten rond de coronacrisis voor wat paniek zorgen. Al weten de meeste mensen die inkopen kwamen doen, eigenlijk niet goed of ze wel een echte reden hebben. De meesten werden aangezet door berichten die circuleren op sociale media, en ze vrezen voor een lock down. Een vrees die ongegrond is.