Corona: minder dan 100 ziekenhuisopnames per dag

Het aantal patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, blijft verder dalen en is onder de kaap van de honderd per dag gezakt. Dat blijkt zaterdag uit de meest recente cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 22 en 28 mei zijn elke dag gemiddeld 94,4 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 26 procent ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nog 1.291 patiënten (-19 procent) in het ziekenhuis, van wie 469 op de afdeling intensieve zorg (-13 procent). Er hebben 304 patiënten ademhalingsondersteuning nodig en 47 patiënten liggen aan de hartlongmachine (ECMO). Sinds de start van de pandemie zijn al 73.932 patiënten opgenomen.

Minst aantal bedden intensieve zorgen bezet in West-Vlaanderen

Net geen kwart (24 procent) van de bedden op intensieve zorg is bezet door coronapatiënten in ons land. De provincie Luxemburg scoort nationaal het best (7 procent), Henegouwen het slechts (42 procent). In Vlaanderen is West-Vlaanderen de primus (16 procent), Antwerpen kent met 22 procent van de bedden de grootste druk op de afdeling intensieve zorg. In de week tot 25 mei waren dagelijks gemiddeld 17,1 COVID-overlijdens te betreuren. Dat is een daling met ruim 14 procent op weekbasis. Sinds het begin van de pandemie zijn 24.910 Belgen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

49% van de 18-plussers kreeg eerste prik

Tussen 19 en 25 mei zijn elke dag gemiddeld 1.982 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een daling met 8 procent op weekbasis. De positiviteitsratio van de testen bedraagt daarbij 5,1 procent. Het reproductiegetal, becijferd op basis van het aantal ziekenhuisopnames, noteert intussen op 0,817. Het cijfer staat onder nul en dus blijft de epidemie in kracht afnemen. Volgens Sciensano heeft 49 procent van de 18-plussers intussen minstens 1 vaccindosis gekregen en 20,9 procent is volledig gevaccineerd.

KAART: Bekijk hier de cijfers in uw gemeente: