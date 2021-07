Corona: minder dan 20 nieuwe ziekenhuisopnames per dag

Er werden tussen 24 en 30 juni elke dag nog gemiddeld 18,3 COVID-patiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis.

Dat is een daling met 37 procent in vergelijking met een week eerder, blijkt uit de voorlopige cijfers op het dashboard van Sciensano. Er liggen nu 305 patiënten in het ziekenhuis, van wie 136 op intensieve zorg.

Ook het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt verder af. Tussen 21 en 27 juni waren er dagelijks gemiddeld 334,1 nieuwe besmettingen, een daling met 21 procent in vergelijking met de week ervoor. In dezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 4 mensen aan de gevolgen van COVID-19 (-32 procent). In totaal telt ons land al 25.173 overlijdens.