Corona: minder dan 400 patiënten op IC, besmettingen stijgen overal

De piek in deze coronagolf lijkt nog altijd niet bereikt in onze provincie. Het aantal besmettingen stijgt in zowat elke gemeente. Het leidt voorlopig niet tot een stijging in het aantal opnames op intensieve zorgen.

In onze provincie zijn er nu de helft meer nieuwe besmettingen per dag dan zeven dagen geleden. Ook de ziekenhuisopnames zitten in stijgende lijn. Gisteren lagen 204 mensen in het ziekenhuis, een stijging van 50% tegenover vorige week. Het goede nieuws is dat de omikronvariant zich niet laat merken op intensieve zorgen. 34 covidpatiënten lagen gisteren in één van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Een daling van acht procent in vergelijking met een week eerder.

Het virus wint ook nog altijd aan kracht: het reproductiegetal ligt nu op 1,1, of twee procent hoger dan een week geleden.