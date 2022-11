Corona: minder dan 800 patiënten in ziekenhuis , kaart kleurt steeds groener

Van 8 tot 14 november werden elke dag gemiddeld 53 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19. Er liggen op dit moment nog 790 mensen met een coronabesmetting in Belgische ziekenhuizen, dat is een lichte daling in vergelijking met de week daarvoor.

Het aantal gerapporteerde nieuwe gevallen ging tussen 5 en 11 november - met dagelijks gemiddeld 650 nieuwe besmettingen - eveneens licht naar beneden (-1 procent) ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. En in diezelfde periode overleden elke dag gemiddeld 4 mensen die besmet waren met het virus (-21 procent). De positiviteitsratio bedraagt 13,6 procent en het reproductiegetal ligt op 0,99. Wanneer dat getal lager ligt dan 1, neemt de epidemie in kracht af.

West-Vlaamse cijfers

Ook bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is een daling vast te stellen. Op 14 november lagen er 78 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 9% minder dan de week ervoor. Van die 78 zieken liggen er 6 op intensieve zorgen.

Ook het aantal besmettingen in de provincie is over een periode van twee weken fors gedaald. Er waren zo’n 981nieuwe gevallen de voorbije 14 dagen. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende en Ieper. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Veurne, De Panne, Kortemark, Ieper en Hooglede.