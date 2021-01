Corona: minder patiënten in ziekenhuis

Het aantal patiënten met het coronavirus in de ziekenhuizen is lichtjes afgenomen. Er zijn nu 1.810 mensen (-1 procent) gehospitaliseerd, 316 patiënten (-2 procent) hebben intensieve zorgen nodig....

Tussen 23 en 29 januari zijn dagelijks gemiddeld 120 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 6 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien.

Het aantal besmettingen blijft wel stijgen. Tussen 20 en 26 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.254 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 14 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 705.120 mensen besmet met het virus.

Aantal doden

Nog in de periode van 20 tot 26 januari stierven dagelijks gemiddeld 50,3 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een daling van 1,4 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal waren er dezelfde periode 352 sterfgevallen, waarvan 241 in Vlaanderen. In ons land zijn nu al 21.018 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Coronavaccin

Volgens de laatste cijfers van Sciensano hebben 259.012 mensen in België een eerste dosis van het vaccin gekregen (onder wie 132.831 van 65 jaar en ouder), van wie 7.756 al een tweede dosis. Dit komt overeen met een vaccinatiegraad voor de eerste dosis van het vaccin van 2,25 procent van de totale Belgische bevolking, 2,81 procent van de 18-plussers en 6,03 procent van de 65-plussers.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.