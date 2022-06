Corona: nationaal minder patiënten in ziekenhuizen, bij ons lichte stijging

Er liggen momenteel nog 883 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 16 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt vrijdagochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

76 van hen hebben intensieve verzorging nodig, dat cijfer bleef ongewijzigd. De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 52 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een daling met 28 procent.

Tussen 24 en 30 mei testten dagelijks gemiddeld 1.310 mensen positief op het coronavirus. Dat is meer dan een derde (36 procent) lager dan een week voordien. Er werden ook wel fors minder testen afgenomen: dagelijks gemiddeld 10.400 (-27 procent). De positiviteitsratio bedraagt 14,1 procent (-2,2 procent) en het reproductiegetal ligt op 0,81 (-5 procent). Een waarde lager dan 1 betekent dat de epidemie afneemt.

In dezelfde periode overleden dagelijks wel nog gemiddeld 6 mensen.

West-Vlaamse cijfers

Bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is er een lichte stijging. Op 2 juni lagen er 112 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 6% meer dan de week ervoor. Nationaal is er een daling met 16 %. Van die 112 zieken liggen er 8 op intensieve zorgen. 5 van hen worden beademd.

Het aantal besmettingen daalt voort. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Kortrijk en Oostende. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Lichtervelde, Lo-Reninge, Avelgem, Oudenburg en Ruiselede.