Corona of niet, studentenkamers raken vlot verhuurd

Maar wat doe je daarmee in Coronatijden? Misschien gaan niet alle lessen nog op de campus door en daar sta je dan met je studentenkamer. Maar volgens de stuvo's van Howest en Vives, dat zijn de studentenvoorzieningen, valt de verhuur best mee. De wachtlijsten zijn wel iets minder lang dan vorig jaar. Bij Vives zijn er in Kortrijk zo'n 300 kamers met ook 100 in de binnenstad voor de Erasmusstudenten uit het buitenland. Die kijken wel nog de kat uit de boom. "Vaak is de situatie in hun thuisland anders of beter. Men wacht wat af. We gaan ervan uit dat het tweede semester een ander beeld zal schetsen op dat vlak," is daar te horen. Ook de andere buitenlandse studenten, zoals bij de succesvolle opleiding Digital Art en Entertainment bij Howest, wachten wel nog af om een kamer te huren. In deze vreemde tijden zijn er ook financiële tegemoetkomingen, zoals een korting voor verbruikskosten.

Private studentenkamers

Ook op de private markt lijkt het erop dat alle studentenkamers vlotjes huurders vinden. Gertjan Devos is kotbaas in Kortrijk en verhuurt 20 kamers. Ook hij krijgt vragen om in deze coronatijd een korting te geven. "Wanneer je een huis huurt en je bent er twee maanden niet, kan je moeilijk een korting vragen. Maar die hebben we toch gegeven. Ik denk dat we de studenten moeten helpen. Voor elke kamer hebben we een eenmalige korting van 200 euro gegeven. 4000 euro voor alle kamers samen", zegt hij. Algemene coronaregels voor de studenkamers zijn er niet. Maar mondkapjes dragen en afstand houden zal ook daar het nieuwe normaal zijn.