Corona: Nieuwe coronabesmettingen blijven met bijna een derde afnemen

In de zeven dagen vanaf 9 tot en met 15 december kwamen er dagelijks gemiddeld 10.163 bevestigde besmettingen bij. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een daling met 31 procent. Ook de ziekenhuisopnames zetten hun dalende trend voort. In de voorbije zeven dagen belandden gemiddeld 207 patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen. Momenteel liggen er in de Belgische ziekenhuizen alles samen 2.651 coronapatiënten, van wie 766 op de afdelingen intensieve zorg.

Situatie in West-Vlaanderen

De afgelopen 14 dagen noteerde onze provincie globaal gezien 37 procent minder nieuwe besmettingen. In Diksmuide, Alveringem en Houthulst zijn het aantal besmettingen ongeveer gehalveerd vergeleken met twee weken geleden..