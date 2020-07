Corona: nog geen beslissing over versoepelingen

Dat betekent dat bepaalde sectoren zoals die van de commerciële beurzen een weekje langer op hun honger blijven zitten. "Gezondheidsexperten begeleiden ons in onze besluitvorming, " zegt premier Wilmès. "Alles evolueert, sinds begin deze maand is er een heropleving van het virus en de epidemie wint weer een beetje aan kracht. Dat is niet goed".

Als de situatie het bovendien vraagt zullen mondmaskers nog meer verplicht worden. "Het is nu al een onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Maar het is niet zaligmakend. Het afstand houden, de handen wassen en de bubbels respecteren zijn noodzakelijk".

Premier Wilmès beseft dat veel sectoren intussen nog wachten om een perspectief. Ook het nachtleven met discotheken en nachtclubs. Maar dat zijn activiteiten waar de verspreiding van het virus sterk kan gebeuren en de infecties komen ook steeds meer voor bij jongere mensen. Zo is vandaag recent een vrouw van 18 jaar overleden. De bubbel van maximum 15 contacten per week blijft intussen behouden.

Voorbereid op tweede golf?

Wat een eventuele tweede golf betreft zegt de premier dat ons land dat goed voorbereid. "De situatie is anders dan die van februari, we hebben medische en wetenschappelijke expertise opgebouwd. De zwakke punten zijn verbeterd en de testen zijn uitgebreid. Eind augustus worden overigens weer miljoenen nieuwe mondmaskers voorzien. Eén ding is alvast duidelijk. "Als trend niet goed is, komt er voorlopig geen fase vijf en blijft de huidige situatie dezelfde. "En als er strengere maatregelen moeten komen, zullen we dat doen."