Corona: ook het aantal overlijdens neemt weer toe

Het totale aantal overlijdens in ons land ligt nu op 31.918. In dezelfde periode testten elke dag gemiddeld 4.381 mensen positief op het virus, een stijging met 44 procent.

Tussen 24 en 30 juni werden dagelijks gemiddeld 108,6 mensen met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis (+23 procent). Er liggen nu 1.352 coronapatiënten in de ziekenhuizen (+25 procent), van wie 75 (+10 procent) op de intensieve zorg. De positiviteitsratio bedraagt 29,8 procent (+3,1 procent). Het reproductiegetal, dat staat voor de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, daalt wel, tot 1,13. Als het cijfer hoger is dan 1 betekent dat dat de pandemie aanwakkert.