Corona: ook paasfoor in Kortrijk wordt afgelast

Door de coronacrisis wordt ook de paasfoor in Kortrijk afgelast, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.

De paasfoor zou plaatsvinden van 9 tot 26 april, maar de stad beslist dus nu al om in te grijpen en de paasfoor te annuleren. De beslissing heeft alles te maken met de timing. De coronamaatregelen gelden nu tot 3 april, maar de opbouw van de paasfoor is eind maart normaal al volop bezig. Afgelasten is volgens burgemeester Vinent Van Quickenborne de enige optie.

Solidariteit

De coronacrisis zorgt ook voor solidariteit. De stad Kortrijk zal 1000 euro extra bieden aan getroffen horecazaken, bovenop de Vlaamse steunmaatregel van 4000 euro. En stadspersoneel dat door de coronacrisis technisch werkloos is, zoals bibliotheekmedewerkers of mensen uit sportcentra, zullen beschikbaar zijn om bij te springen bij kinderopvang.