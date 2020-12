Corona: Oostendse school stuurt alle leerlingen en leerkrachten naar huis

De GO! Basisschool Hendrik Conscience van Scholengroep Stroom in Oostende heeft alle 244 leerlingen en 33 leerkrachten naar huis gestuurd omdat er te veel coronabesmettingen zijn. In een andere school meldden 70 leerlingen en leerkrachten zich ziek na wellicht een voedselbesmetting.

Een zorgleerkracht die in de kleuterafdeling GO! Basisschool Hendrik Conscience werkt en met alle kleuters in contact komt, bleek besmet te zijn met het coronavirus. De directie en het medisch team wilden eerst alleen de kleuterafdeling sluiten. Maar toen bleek dat in de lagere afdeling ook nog eens zeven leerlingen besmet zijn.

Daarop is beslist om de school voor 10 dagen te sluiten. In die periode zullen alle ruimtes grondig ontsmet worden.

Voedselvergiftiging in andere school?

En ook in de GO! Pegasusschool aan de Steensedijk in Oostende zijn er besmettingen, maar dan niet door corona.

Vanmorgen meldden 70 leerlingen en leerkrachten zich ziek. Wellicht gaat het om een voedselbesmetting en was er gisteren iets mis met de pastasalade of de belegde broodjes.

Het Federaal Voedselagenschap onderzoekt de zaak.