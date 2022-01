Corona: opnieuw meer dan 2.400 coronapatiënten in ziekenhuizen

Er liggen momenteel 2.417 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 21 procent in vergelijking met een week geleden. Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft verder dalen.

Er liggen nu 391 covidpatiënten op intensieve zorgen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 13 procent. Gemiddeld werden de afgelopen zeven dagen 218 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 21 procent in vergelijking met een week eerder.

Ook het gemiddeld aantal besmettingen blijft verder doorstijgen. Tussen 9 en 15 januari waren dat er gemiddeld 27.761 per dag, 27 procent meer dan de week voordien. Het gemiddeld aantal overlijdens steeg in dezelfde periode met 15 procent tot 20,6 per dag. De positiviteitsgraad blijft verder stijgen en ligt nu op 34,3 procent. Dat wil zeggen dat meer dan een op de drie geteste personen positief test op corona. Het reproductiegetal ligt op 1,15, wat erop wijst dat de epidemie nog aan kracht wint.

Bijna twee derde (64 procent) van de Belgische volwassenen heeft ondertussen een boosterprik gekregen.

West-Vlaamse situatie

Op 18 januari hebben 5.495 West-Vlamingen positief getest op het virus. Dat cijfer bijft stijgen. Ook de ziekenhuisopnames zitten in stijgende lijn. Gisteren lagen 237 mensen in het ziekenhuis, een stijging van 74 procent tegenover vorige week.

Het goede nieuws is dat de omikronvariant zich niet laat merken op intensieve zorgen. 36 covidpatiënten kregen gisteren intensieve zorgen in een van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Een daling van tien procent in vergelijking met een week eerder.