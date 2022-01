Corona: Opnieuw meer dan 3.000 coronapatiënten in het ziekenhuis

Hoewel er in het weekend zoals bijna altijd dagelijks gemiddeld wat minder mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, bereikt het totale aantal hospitalisaties als gevolg van het coronavirus opnieuw de kaap van 3.000.

Er lagen zondag 3.039 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 361 intensieve zorgen nodig hebben. Dat blijkt maandag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minster van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Er werden gedurende de periode van 14 tot 20 januari 726.401 testen uitgevoerd, waarvan 311.279 positief bleken. De positiviteitsratio voor België steeg naar 42,85 procent. In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 44.104 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging met 71 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Op vrijdag 21 januari werden uiteindelijk volgens de niet-geconsolideerde cijfers 54.585 besmettingen geregistreerd, op zaterdag 22 januari 18.805 en op zondag 23 januari waren het er 25.

West-Vlaamse situatie

Op 20 januari hebben 8.900 West-Vlamingen positief getest op het virus. Dat cijfer blijft stijgen. Ook de ziekenhuisopnames zitten in stijgende lijn. Gisteren lagen 275 mensen in het ziekenhuis, een stijging van 83 procent tegenover vorige week (150).

Tot gisteren liet de omikronvariant zich niet merken op intensieve zorgen. In België is er nog altijd een daling van het aantal patiënten op intensieve zorgen, in West-Vlaanderen is er nu voor het eerst in een week weer een lichte stijging. 38 coronapatiënten kregen gisteren intensieve zorgen in een van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Een lichte stijging van 8,6 procent in vergelijking met een week eerder (35).

Per dag zijn er in West-Vlaanderen 77,3 procent meer nieuwe besmettingen per dag dan zeven dagen geleden.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, zitten Brugge, Kortrijk en Roeselare in de top tien van slechtst scorende steden en gemeenten. Enkel in West-Vlaanderen zijn er het meeste nieuwe besmettingen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Bij het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt dat cijfer het hoogste in deze West-Vlaamse steden en gemeenten: Dentergem, Kortemark, Deerlijk, Harelbeke en Wielsbeke.