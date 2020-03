Vanaf morgen is er op school geen les. De scholen moeten wel open blijven om opvang te voorzien voor de kinderen die alleen bij hun grootouders terecht kunnen. Maar sommige scholen hebben niet genoeg personeel om al die kinderen op te vangen. De ouders zijn daarover bezorgd.

Verschillende scholen in West-Vlaanderen kunnen een groot aantal kinderen niet opvangen. Dat is ook het geval in het MPI Het Sterrebos in Rumbeke: daar hebben meer dan 20 leerkrachten zich ziek gemeld.

