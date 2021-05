Corona: percentage positieve tests opnieuw zo laag als in begin maart

De positiviteitsratio in ons land is opnieuw onder de 7 procent gezakt, blijkt zaterdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is sinds begin maart geleden dat het percentage positieve tests zo laag lag.

Tussen 28 april en 4 mei raakten er dagelijks gemiddeld 2.954 mensen besmet met het coronavirus, een daling van 8 procent op weekbasis. Het totaal aantal bevestigde gevallen sinds de start van de pandemie ligt nu op 1.010.987. In diezelfde periode werden er dagelijks 48.384 testen afgenomen, 8 procent meer dan de week voordien. Toch zakt de positiviteitsratio naar 6,9 procent, het laagste cijfer sinds de week van 8 maart. Ook het reproductiegetal duikt verder onder de 1, wat betekent dat de epidemie krimpt, en bedraagt nu 0,87.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft eveneens verder dalen. In de week van 1 tot 7 mei werden dagelijks gemiddeld 167,4 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19, een afname van 15 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal liggen nu 2.307 patiënten (-15 procent) in het ziekenhuis, het laatste aantal sinds 21 maart. Van dat aantal hebben er 727 (-15 procent) intensieve zorg nodig, het laagste cijfer sinds 28 maart.

De sterftecijfers gaan wel opnieuw licht omhoog. In de week van 28 april tot 4 mei waren er elke dag gemiddeld 38,9 overlijdens te betreuren, een lichte stijging van 2,6 procent op weekbasis. In totaal zijn in België al 24.483 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Intussen hebben ruim 3,3 miljoen Belgen een eerste vaccindoses ontvangen, bijna een miljoen inwoners is volledig gevaccineerd.



