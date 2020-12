Corona piekt in Ichtegem

Ichtegem benadrukt dat het als gemeentebestuur nochtans de corona-maatregelen iets strikter toepast dan wat federaal gevraagd wordt. Al sinds begin oktober mogen verenigingen geen indooractiviteiten houden, bijvoorbeeld. Toch liggen de besmettingen hoger dan in de buurgemeenten. "We zitten in de top drie van West-Vlaanderen", aldus burgemeester Jan Bekaert. "Een incidentie van 400 op 100.000 wil zeggen dat er op 100.000 personen bijna 400 besmettingen zijn. Ik denk dat we één van de strengste gemeenten zijn van West-vlaanderen. Ik begrijp het niet goed. Om een bizarre reden stijgen de cijfers nu bij ons. Is er een broeihaard? We vinden hem niet. Maar met onze contacttracing zoeken we naar de ware oorzaak van dit fenomeen."