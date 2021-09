Zo moet een klas pas in quarantaine als er meerdere besmettingen zijn binnen een week. Nu was dat nog twee weken. En een leerling die op dag 1 van de quarantaine negatief test, mag meteen uit die quarantaine.

Verder krijgen senioren die in een woonzorgcentrum wonen binnenkort een derde coronaprik. De ministers van Volksgezondheid in ons land hebben daarover een akkoord. Een akkoord over een derde prik voor alle ouderen is er nog niet.