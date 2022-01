Corona: record van 60.000 besmettingen op een dag

Maandag zijn meer dan 60.000 besmettingen op één dag geteld, een record. De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 232 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met de week voordien.

In het totaal liggen er nu 2.568 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis (+27 procent), 387 van hen (-9 procent) hebben intensieve verzorging nodig, zo blijkt donderdagochtend uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal besmettingen blijft doorstijgen, met in de week van 10 tot en met 16 januari dagelijks gemiddeld 28.252 besmettingen, 27 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. Daarnaast neemt ook het aantal coronagerelateerde overlijdens lichtjes toe (+6 procent) tot 20 per dag. De positiviteitsgraad blijft verder stijgen naar 35,2 procent, terwijl ook het reproductiegetal doorstijgt naar 1,19. Tot slot, kregen iets meer dan 6 miljoen Belgen reeds een boosterdosis, goed voor 65 procent van de volwassen bevolking.

West-Vlaamse situatie

Op 19 januari hebben 6.976 West-Vlamingen positief getest op het virus. Dat cijfer blijft stijgen. Ook de ziekenhuisopnames zitten in stijgende lijn. Gisteren lagen 247 mensen in het ziekenhuis, een stijging van 71,5 procent tegenover vorige week.

Het goede nieuws is dat de omikronvariant zich niet laat merken op intensieve zorgen. 33 covidpatiënten kregen gisteren intensieve zorgen in een van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Een daling van acht procent in vergelijking met een week eerder.

Per dag zijn er in West-Vlaanderen 58 procent meer nieuwe besmettingen per dag dan zeven dagen geleden.