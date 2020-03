Corona: Rijopleidingen en -examens opgeschort

De beslissing slaat op de rijopleiding, het vormingsmoment, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs. De opschorting duurt totdat de Vlaamse regering een nieuwe beslissing neemt, rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Er is ook uitstel voor burgers die door het coronavirus de wettelijke verplichtingen niet kunnen naleven, zoals de verplichte autokeuring, omdat men ziek is, in quarantaine zit, ... en niemand anders dit kan laten uitvoeren. Zodra de burger daartoe in de mogelijk is, moet hij of zij zich wel zo snel als mogelijk in regel stellen.

Momenteel worden verdere modaliteiten en praktische zaken uitgewerkt, zoals het attesteren van ziekte, onbekwaamheid en het afleveren van een attest. Die worden via ministerieel besluit geregeld, klinkt het.

Sectororganisatie GOCA meldt dat de keuringscentra open blijven. De centra voorzien de nodige hygiënemaatregelen. "Er wordt wel gevraagd aan mensen die ziek zijn of in quarantaine zitten, om de autokeuring uit te stellen", aldus GOCA.

