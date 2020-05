Corona spelbreker voor timing opening marktplein Harelbeke

Het was de bedoeling om het marktplein te openen op Harelbeke Feest in september, maar die timing blijkt niet haalbaar. "Na een reeds ingecalculeerde vertraging omwille van de coronacrisis, deelde de werfleider mee dat het marktplein volledig aangelegd kan worden tegen eind september als alle materiaal wordt aangeleverd zoals beloofd,", zegt schepen van feestelijkheden Dominique Windels. "Maar dat is helemaal nog niet zeker omdat de coronacrisis er bijkomend voor zorgt dat een deel van de stenen, nodig om het marktplein opnieuw aan te leggen, nog in China staat, klaar voor verscheping.”

Burgemeester Alain Top is evenzeer ontgoocheld: “Stel dat alle stenen nog geleverd worden en we tegen eind september met een nieuw aangelegde markt kunnen uitpakken, dan nog kan het plein niet gebruikt worden voor de kermis. Er is minimaal twee weken uithardingstijd nodig om over het plein te wandelen en nog meer tijd om er een markt of een kermis te laten plaatsvinden.