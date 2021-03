Corona: sterke stijging blijft aanhouden

In de week van 12 tot 18 maart werden elke dag gemiddeld 3.867 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 42 procent in vergelijking met een week eerder. Op 15 maart waren er zelfs 5.275 besmettingen, het hoogste aantal sinds midden november vorig jaar. In totaal hebben nu al 837.006 mensen positief getest op het coronavirus. De positiviteitsratio is ook toegenomen, tot 7,5 procent (+1 procent).

Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook stijgen. In de week van 15 tot 21 maart waren er elke dag gemiddeld 197,3 ziekenhuisopnames, een stijging met 22 procent. Er liggen nu 2.247 COVID-patiënten in het ziekenhuis, van wie er 569 op de intensieve zorgen liggen.

In tegenstelling tot de nieuwe besmettingen en de ziekenhuisopnames, blijft het aantal overlijdens wel nog afnemen. Tussen 12 en 18 maart kwamen elke dag gemiddeld 23 mensen om het leven, een daling met 10 procent in vergelijking met een week eerder. Er stierven nu al 22.707 mensen aan COVID-19.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.