Corona: straks vijf testlabo's in West-Vlaanderen

Vanaf volgende week zullen vijf labo's in onze provincie erkende testen op het coronavirus kunnen uitvoeren. Tot nu was alleen bekend dat AZ Sint-Jan in Brugge zo'n test zou gaan uitvoeren

Enkele labo's in ziekenhuizen hebben intussen al een positieve controle gekregen, zodat ze hun onderzoeksmethode kunnen valideren. Het gaat om het AZ Delta in Roeselare en het AZ Damiaan in Oostende.

Het AZ Sint-Jan in Brugge, Jan Yperman in Ieper en AZ Groeninge in Kortrijk krijgen vandaag of morgen nog zo'n controle, zodat ook zij snel hun methodes voor zo'n coronatest kunen valideren. Daarmee komt het aantal labo's in onze provincie vijf. (lees verder na de tweet)

Tegen volgende week hebben we een netwerk van laboratoria die over gans het land testen kunnen uitvoeren om het COVID19-virus op te sporen. Aan deze laboratoria bezorgden we reeds positieve controles (rood) of bezorgen we die morgen (oranje) zodat ze de methode kunnen valideren. pic.twitter.com/lEFMRvi1Nq — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) March 5, 2020

Het aantal besmettingen in onze provincie stijgt ondertussen, er zijn officiële meldingen uit Wevelgem en Knokke-Heist.

