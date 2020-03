Drie studenten van RHIZO, die in de gebouwen van Vives in Kortrijk school lopen, blijken niet besmet met het coronavirus. Daar was wat ongerustheid over ontstaan.

Op sociale media was onrust ontstaan omdat drie studenten van RHIZO de symptomen van het corona-virus vertoonden. Maar de drie zijn getest, en dat bleek negatief. "De drie zijn ook niet in de schoolgebouwen geweest in de periode dat ze moesten hoesten en koorts hadden," zegt directeur Joris Hindryckx van Vives.

Elders in onze regio is het coronavirus wél opgedoken: iemand van de Wijnbergschool in Wevelgem is samen met zeven anderen besmet na een skireis. Maar de school daar wordt niet gesloten.

