Corona: te trage daling

Na een lange periode van goed nieuws lijken de coronacijfers jammer genoeg te stabiliseren. Dat geldt zowel voor het aantal besmettingen als voor de ziekenhuisopnames. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

Van 27 november tot en met 3 december waren er gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen per dag. Dat is nog 10 procent minder dan de week voordien. Maar de laatste dagen is er "een stabilisering op een hoger niveau dan we zouden willen", zegt interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem.

En die stabilisering heeft vooral te maken met stijgende besmettingscijfers in Vlaanderen en de provincie Luxemburg, zo klinkt het. In Luxemburg lag het aantal bevestigde gevallen in de week van 27 november tot en met 3 december bijna een vijfde (19 procent) hoger dan de week voordien. In Vlaanderen waren er meer besmettingen in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, en in de stad Antwerpen. In Brussel en de rest van Wallonië dalen de cijfers wel nog.

Het aantal nieuwe besmettingen halveert nu nog maar om de 46 dagen. "Aan dit tempo glijdt de drempel van 800 gevallen per dag weer een stuk verder weg, dat kan zelfs februari worden", zegt viroloog Steven Van Gucht. Eerder was er nog sprake van dat we tegen kerstmis of Nieuwjaar onder die drempel zouden kunnen zakken. Sluitende verklaringen voor de stagnering zijn er niet. Er is wel een uitbreiding van de tests, waarbij sinds 23 november weer mensen zonder symptomen getest worden. "We pikken daarmee een aantal besmettingen op die daarvoor onder de radar bleven", aldus van Gucht. Daarnaast worden er meer besmettingen vastgesteld bij kinderen en tieners, een gevolg van de heropening van de scholen enkele weken geleden. "

Tandje bijsteken

Ook het aantal ziekenhuisopnames (gemiddeld 189 per dag) daalt nog op weekbasis (-18 procent), maar "de voorbije drie dagen is er geen daling meer en zien we de cijfers zelfs lichtjes stijgen", aldus Van Gucht. "Dat is zo in het hele land, maar meer uitgesproken in Wallonië." Er lagen zondag 3.213 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 739 op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens is wel nog aan het dalen. Er sterven nu gemiddeld nog 109 mensen per dag aan de gevolgen van het coronavirus, tegen 136 een week eerder (-19 procent).

Van Gucht: "Het is nog steeds mogelijk dat dit een tijdelijk fenomeen is. De voorbije weken hebben we getoond dat we met de huidige set aan maatregelen de besmettingen flink kunnen doen dalen. Laat ons dus vooral nog een klein tandje bij steken." Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, is iets harder in zijn conclusie. "Er was vorige week mogelijk overdreven optimisme bij een deel van de bevolking", een gevolg van de dalende cijfers en het uitzicht op vaccinatie, stelde hij. "We staan nu terug met de voetjes op de grond. Misschien is dit een wake-upcall voor een aantal mensen om de maatregelen weer beter na te leven."

Maatregelen strikt volgen

Iedereen wordt nog eens opgeroepen om de maatregelen stikt te volgen, te beginnen met je te houden aan het enkele knuffelcontact. Het beperken van onze dichte contacten is een van de krachtigste wapens tegen het virus. Van Gucht beveelt ook nog eens het thuiswerk aan en raadt iedereen af om naar het buitenland te reizen.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.