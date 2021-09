Corona: Toename coronabesmettingen afgevlakt

Het aantal overlijdens neemt nog toe, maar het aantal coronabesmettingen stijgt niet meer en het aantal ziekenhuisopnames neemt af.

In de dagen tussen 17 en 23 augustus, werden er gemiddeld 1.942 nieuwe coronabesmettingen geteld, ongeveer eenzelfde aantal als de week voordien. Er werd wel 12 procent minder getest: gemiddeld zowat 43.400 testen. De positiviteitsgraad steeg licht tot 5,0 procent. In dezelfde periode stierven 5,6 mensen per dag aan de gevolgen van het virus. Dat is een toename met 77 procent.

Tussen 20 en 26 augustus werden gemiddeld 57,1 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Dat is een afname met 6 procent tegenover de week voordien. In totaal liggen nu 602 mensen (-1 procent) in het ziekenhuis met COVID-19, van wie 182 (+2 procent) op intensieve zorg.

Het reproductiegetal ligt op 0,97 (-14 procent). Een getal hoger dan 1 geeft aan dat het virus aan kracht wint

