Corona: Totaal aantal besmettingen nadert de 590.000

De verschillende indicatoren blijven de goede kant uitgaan, maar West-Vlaanderen kleurt op de nieuwe kaart terug volledig rood. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

In de periode van 26 november tot 2 december werden per dag gemiddeld 2.171,6 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 13 procent. Daarmee komt het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op COVID-19 uit op 589.942. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voorts bezweken in de periode van 26 november tot 2 december dagelijks gemiddeld 113,4 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 20,8 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen overleden in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.254 mensen aan het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 klokte in de periode van 29 november tot 5 december af op zo'n 187,7 per dag (-22 procent). Van de 3.163 coronapatiënten die momenteel nog in het ziekenhuis liggen (-6 procent) verblijven er 753 op intensieve zorgen (-5 procent).

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 8,9 procent.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.