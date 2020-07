Corona treft ook monitor speelpleinwerking Hooglede

Een monitor van de speelpleinwerking Zoeber in Hooglede is positief getest op het coronavirus.

Dertig kinderen uit zijn bubbel moeten nu twee weken thuis in quarantaine blijven. Omdat de monitoren in verschillende speelbubbels werken is de kans op besmetting bij andere kinderen klein. Maar ook de andere monitoren moeten uit voorzorg veertien dagen thuis blijven en een test ondergaan. Dat zouden er een twintigtal zijn. Men bekijkt of de speelpleinwerking volgende week weer van start kan gaan met andere animatoren. Ook in Zonnebeke is een begeleidster van de speelpleinwerking besmet geraakt.

