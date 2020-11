Corona treft ook Sint in z'n portefeuille

Zelfs Sinterklaas ontsnapt niet aan de coronamaatregelen. De pakjes die je online bestelt, moet je aan de deur afhalen. Kiezen uit overvolle rekken zit er dit jaar dus niet in. Onze reporter trok naar de Krokodil, een onafhankelijke speelgoedwinkel in Brugge die al meer dan 30 jaar bestaat. Ook daar liggen stapels pakjes te wachten op afhaling.

Minder omzet

Corona laat zich bovendien ook voelen in onze portefeuille. Het resultaat is dat de zak van de speelgoedheilige dit jaar minder vol is. Handelaars draaien bijgevolg minder omzet en blijven met een grote stock achter.

1 op 5 handelaars denkt aan stoppen

Voor Wouter Blomme, voorzitter van UNIZO West-Vlaanderen, klinkt het verhaal bekend in de oren. Gisteren raakte namelijk bekend dat één op vijf van hun leden van plan is om te stoppen met de zaak.

