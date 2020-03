Corona: Trouwen kan even niet

Wie in de komende periode wilde trouwen, zal het ja-woord nog even moeten uitstellen. Er worden geen trouwplechtigheden meer uitgevoerd, maakt het Nationaal Crisiscentrum vrijdag bekend op een persconferentie.

Begrafenissen en markten mogen wel nog plaatsvinden en naar de kapper moet nu op afspraak gebeuren.

Begrafenissen mogen wel doorgaan

De plechtigheden in de gemeentehuizen, stadshuizen en de kerk zullen niet meer voltrokken worden en dat momenteel tot 3 april. Er wordt aangeraden om ook het trouwfeest dat voor familie en vrienden gepland stond ook uit te stellen. Begrafenissen mogen wel doorgaan. Het dagelijkse leven wordt evenwel niet volledig platgelegd, want de markten kunnen blijven plaatsvinden. Mits enkele aangepaste richtlijnen.

Markten gaan wel door

Tijdens de weekdagen gaan markten gewoon door en wordt gevraagd de nodige plaats tussen de kramen te laten. Tijdens het weekend zullen er enkel kramen toegelaten worden met voedingsmiddelen.

Kapper

Naar de kapper gaan kan nog altijd, al moet dat nu wel op afspraak gebeuren. Zo wordt de één op één regel gerespecteerd.

Hamsteren is niet nodig

"We hebben donderdag gemerkt dat er ongerustheid was en heel wat mensen naar de winkel gingen terwijl we signalen krijgen dat er genoeg is voor de distributie. De onzekerheid is er, maar we proberen om zoveel mogelijk concrete antwoorden te verschaffen", zegt Peter Mertens, directeur communicatie van de FOD Binnenlandse Zaken. Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt alle essentiële info op de website www.info-coronavirus.be en mensen met vragen kunnen ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

Familiefeesten maximaal beperken

Ook familiefeesten moeten zo maximaal mogelijk beperkt worden, en dienen in beperkte kring georganiseerd te worden.

Provincie lanceert FAQ lijst

Op de website van de provincie vind je een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van de maatregelen rond het coronavirus. Je kan hier alles nalezen.